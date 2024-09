“Somos o motivo de risada do mundo”: Donald Trump e Kamala Harris protagonizaram único debate presidencial que começou cordial e acabou em ataques pessoais

Nesta noite de terça-feira, 10 de setembro, a partir das 22:00 (horário chileno), ocorreu em Filadélfia, Estados Unidos, o primeiro e único debate entre os candidatos à presidência norte-americana que buscam a sucessão de Joe Biden na Casa Branca: o ex-presidente republicano Donald Trump e a atual vice-presidente do Partido Democrata Kamala Harris.

O controverso debate político transmitido pela ACB News teve como principais temas o Projeto 2025, o governo anterior de Trump, a crise migratória, o aborto, a economia local e as relações internacionais.

Esta conversa entre os candidatos para alcançar a cadeira presidencial começou com um aperto de mãos e foi de uma relação cordial até o tom do debate começar a esquentar entre Trump e Harris. De acordo com dados da CNN, o candidato republicano falou por 40 minutos e 50 segundos, enquanto a democrata falou por 35 minutos e 31 segundos.

Inicialmente, a atual vice-presidente afirmou que o atual governo de Joe Biden teve que "limpar o desastre de Donald Trump", que liderou a Casa Branca no período de 2017-2021. Além disso, a política do Partido Democrata acusou o membro do Partido Republicano de deixar os Estados Unidos com "o pior desemprego desde a Grande Depressão", "o pior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil" e "a pior epidemia de saúde pública em um século".

Por sua vez, o ex-chefe de Estado do país norte-americano definiu Kamala como marxista : “Se ela for eleita, mudará tudo. E será o fim do nosso país. Ela é marxista, todo mundo sabe que é marxista. Seu pai é um professor marxista de economia e a ensinou bem”, disse Trump.

Além disso, Harris foi dura contra as proibições de Donald Trump sobre o aborto: "Você não precisa abandonar sua fé ou crenças profundamente enraizadas para concordar que o governo e Donald Trump, certamente, não deveriam dizer a uma mulher o que fazer com seu corpo".

E o que vem a seguir nos Estados Unidos da América em relação à Corrida Presidencial é o único debate entre os candidatos a vice-presidente que ocorrerá na próxima terça-feira, 1 de outubro. Este espaço de conversa política será entre Tim Walz, atual governador de Minnesota, e James David Vance, atual senador por Ohio. Vale lembrar que as Eleições Presidenciais serão em 5 de novembro, enquanto a posse está marcada para 20 de janeiro de 2025.