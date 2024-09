Eleições em SP: pesquisa mostra Boulos liderando, seguido por Marçal e Nunes, praticamente fora da margem de erro

Após várias pesquisas marcarem um empate técnico entre os três candidatos que lideram a corrida à Prefeitura de São Paulo nas duas últimas semanas, a pesquisa desta quarta-feira do Instituto Atlas Intel mostra um quadro diferenciado, com Guilherme Boulos (Psol) liderando com 28%, seguido por Pablo Marçal, com 24,4% e Ricardo Nunes, com 20,1%.

ANÚNCIO

Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, Boulos e Marçal estariam tecnicamente empatados no limite da margem, mas Marçal teria consolidado o segundo lugar sobre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

No segundo escalão, lutando pelo quarto lugar, Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB) também estariam mantendo o empate técnico, ela com 10,7% das intenções de voto e o apresentador com 7,2%.

Confira o resultado completo da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSol): 28%

Pablo Marçal (PRTB): 24,4%

Ricardo Nunes (MDB): 20,1%

Tabata Amaral (PSB): 10,7%

José Luiz Datena (PSDB): 7,2%

Marina Helena (Novo): 4,7%

Ricardo Senese (UP): 0,7%

João Pimenta (PCO): 0%

Não sei: 1,7%

Voto branco/nulo: 2,5%

Os entrevistados que responderam “Não Sei” e “Voto Branco e Nulos” caíram muito em relação às últimas pesquisas, indicando apenas 1,7% e 2,5%, respectivamente.

SIMULAÇÃO DE SEGUNDO TURNO

Candidato que vem apresentando maior crescimento nas pesquisas nas últimas semanas, Pablo Marçal é o único candidato que perderia para todos os outros em uma simulação de segundo turno.

Caso Nunes e Boulos se enfrentassem no segundo turno, o atual prefeito, segundo a pesquisa, sairia vitorioso por 45,7% a 38,5%.

Apesar de estar na quarta posição, Tabata Amaral é a única candidata que não perderia para nenhum dos demais candidatos caso os enfrentasse em um eventual segundo turno, apenas empataria com Boulos.

ANÚNCIO

Confira:

- Tabata (49,8%) x Marçal (43,2%)

- Nunes (40,4%) x Tabata (42%)

- Boulos (33,8%) x Tabata (33,8%)

- Nunes (48,2%) x Marçal (29,2%)

- Nunes (45,7%) x Boulos (38,5%)

- Boulos (44,1%) x Marçal (43,2%)