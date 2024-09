Sete coisas que você deve saber antes de assistir ao debate presidencial dos EUA nesta terça

O confronto entre Kamala Harris e Donald Trump ma Filadélfia será o momento mais importante na campanha presidencial de ambos os partidos que buscam um lugar na Casa Branca. Os democratas e seus aliados estão cientes do que está em jogo, depois que o presidente Joe Biden, de 81 anos, se retirou. O embate será transmitido no Brasil a partir de 22h (horário de Brasília) pela GloboNews e CNN, com tradução simultânea, para os assinantes. A CNN abre o sinal em seu canal no YouTube.

Eleitores podem decidir o rumo do país

De acordo com uma pesquisa do USA TODAY/Suffolk deste mês, cerca de 90% dos eleitores em potencial disseram que já haviam tomado uma decisão. Apenas 8% poderiam mudar de opinião e um 1% estava indeciso.

"Numa eleição acirrada, tudo importa", disse Marc Trussler, diretor de ciência de dados do programa de pesquisa de opinião e estudos eleitorais da Universidade da Pensilvânia. "Portanto, há um pouco de persuasão".

Interação entre Harris e Trump

Uma das regras do debate de junho se repete: sem público ao vivo, sem acessórios e (apesar das objeções da campanha de Harris) microfones silenciados quando o outro candidato está falando.

Segundo a consultora republicana Liz Mair, o fato de ambos não terem tido interações anteriores pode desempenhar um papel importante.

Harris será testada

Os indecisos prestarão atenção a cada detalhe de Harris para se definirem. Embora Trump seja conhecido por trazer convidados surpresa para os debates e fazer insultos, os especialistas são contra esses atos.

"Se Trump se concentrar nos temas, na mensagem - e isso, por certo, pode incluir criticar Harris por ser indecisa -, está bem", disse Gilmore. "Mas depois deve dizer: 'Não sabemos o que ela vai fazer, mas isto é o que eu vou fazer'. Se falar sobre os temas, estará bem".

Harris está em perigo?

"Para alguns, o debate televisionado é mais perigoso para Harris, que ainda está se apresentando a um grande segmento do país que não compreende totalmente o que ela representa nem o que fará se for eleita presidente", escreve o USA Today em seu site.

Joe Biden poderia surgir

O presidente Joe Biden se retirou, mas esse assunto pode surgir. "Os republicanos vão querer rotular Harris como a verdadeira titular e atribuir a ela cada decisão controversa ou resultado ruim dos últimos quatro anos", afirma o USA Today.

"Fiscal contra criminoso"

Em seu primeiro comício, Harris disse: “Quando fui procuradora, enfrentei criminosos de todos os tipos. Predadores que abusaram de mulheres. Fraudadores que enganaram os consumidores. Trapaceiros que violaram a lei para seu próprio benefício. Então me escutem quando digo que conheço o tipo de pessoa que é Donald Trump”.

"Eu me especializei em abusos sexuais; Trump foi condenado por cometer esse crime."

Mas lembremos que Trump tem seis debates de experiência.

O debate poderia quebrar recordes de audiência

A saída de Biden poderia tornar o debate presidencial o mais assistido na história dos Estados Unidos. Atualmente, esse título é detido pelo debate de 2016 entre Trump e Hillary Clinton, que atraiu cerca de 84 milhões de espectadores durante seu primeiro debate.