Jovem é preso suspeito de estupros em série contra crianças; ele guardava pornografia infantil no celular

A Polícia Civil do Pernambuco prendeu um jovem, de 19 anos, suspeito de ser um estuprador de crianças em série. De acordo com a investigação, ele cometeu abusos reiterados contra duas primas, de 3 anos, e de outro menor, de 7, que havia morado com a família dele. No celular do rapaz, os agentes encontraram mais de 50 imagens de pornografia infantil, sendo que ele mesmo seria o autor do material.

“Nós percebemos, nas imagens que havia produção, também desse material pornográfico e, consequentemente, estupro de vulnerável. Porque ele produzia esse material pornográfico praticando atos libidinosos com crianças”, explicou ao site G1 a delegada Claudia Gonzaga, da 2ª Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescentes e Atos Infracionais (DPCA) de Jaboatão dos Guararapes.

Segundo a investigadora, o rapaz passou a ser investigado depois que a Polícia Federal (PF) identificou alguns dos materiais pornográficos que ele produzia e downloads na internet. Ao longo da apuração, foi constatada a série de abusos cometidas pelo suspeito contra as primas e a outra criança, que apareciam nesses vídeos.

“Elas narram que ele tocava nelas. Narram com um tom como se fosse uma grande brincadeira. [Ele] Tocava, tirava a roupa, pedia para elas fazerem poses, e ele gravava. Parte da família ficou surpresa; parte da família não ficou surpresa, porque viu que ele já tinha cometido alguns abusos quando ainda era adolescente”, relatou Claudia.

A polícia pediu e a Justiça determinou a prisão do suspeito, que foi detido na casa em que morava, na cidade de Aliança, na segunda-feira (9). O celular dele foi apreendido e encaminhado para perícia. Depois, o caso será repassado ao Ministério Público, que deve analisar uma possível denúncia contra o rapaz.

Por enquanto, ele foi indiciado pelos crimes de produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro, por qualquer meio, de cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, além de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado a um presídio na cidade de Limoeiro.

O nome do preso não foi revelado, assim, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.