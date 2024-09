Irmã de Deolane Bezerra usa as redes sociais para protestar contra a decisão da Justiça

Por meio de suas redes sociais, a irmã de Deolane Bezerra, Daniele Bezerra, decidiu movimentar seus seguidores para protestar sobre uma decisão judicial que proibia Deolane de se pronunciar sobre o processo após receber um habeas corpus na última segunda-feira, dia 9 de setembro.

Na ocasião, Deolane foi liberada da Colônia Penal Feminina do Recife após ter um habeas corpus aceito pela Justiça, mas não poderia se pronunciar de forma alguma sobre o caso, conforme os termos da prisão domiciliar.

Irmã de Deolane, Daniele Bezerra, protesta contra medida cautelar e abuso de autoridade. (Reprodução / Instagram @dradanielebezerra)

Diante da decisão da Justiça, Deolane publicou uma foto em seu perfil no Instagram na qual aparece com a boca tampada por uma fita com um X, na legenda ela escreveu: “Carta aberta”.

Em sinal de protesto, Daniele pediu aos seguidores que “postem suas fotos calados” utilizando um filtro da rede social que contém a imagem da empresária com os dizeres: “Calaram a Deolane. Abuso de autoridade é crime!”. Logo depois, ela passou a publicar as imagens dos seguidores que aderiram ao protesto e compartilharam suas fotos.

Nova prisão

Logo após sair da Colônia Penal Feminina do Recife, Deolane foi cercada por jornalistas e pessoas que aguardavam sua liberação. Na ocasião, ela deu uma breve declaração afirmando que considerava a prisão “criminosa”.

Deolane, que é mãe de uma menina de 8 anos, foi beneficiada pelo artigo 318A do Código de Processo Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que substitui a prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência.

No entanto, devido ao não cumprimento das medidas cautelares que constavam nos termos da prisão domiciliar a influenciadora voltou a ser presa na tarde desta terça-feira, dia 10 de setembro. Ela foi comunicada da decisão após ir ao Fórum para assinar os termos referentes à prisão domiciliar.