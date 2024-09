ESA e JAXA capturaram as imagens mais próximas já registradas de Mercúrio: eles viram uma cratera de 155 km

A sonda espacial BepiColombo, lançada em 2018 pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), já está em regiões próximas a Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol.

Esta nave espacial e seu sistema de câmeras integrado capturaram as imagens mais próximas já registradas do primeiro mundo do Sistema Solar, na ordem a partir da estrela massiva de nosso bairro galáctico.

A missão BepiColombo tem como objetivo principal compreender melhor as características e o ambiente de Mercúrio, incluindo seu campo magnético, sua superfície, sua estrutura interna e sua exosfera.

Ele analisará as características do que significa ser um planeta muito próximo a uma estrela massiva, o que se traduz em temperaturas extremamente elevadas no lado voltado para o Sol e ausência total de atmosfera, devido aos intensos ataques de radiação que sofre, por sua distância com nossa estrela central.

"BepiColombo é a terceira missão espacial a visitar Mercúrio, tornando-o o planeta menos explorado do Sistema Solar interior, em parte devido à dificuldade de alcançá-lo. É um mundo de extremos e contradições, por isso eu costumava chamá-lo de 'o garoto problema do Sistema Solar'", disse Jack Wright, pesquisador da ESA.

As imagens de Mercúrio tiradas pela BepiColombo

Nas imagens que apreciaram e compartilharam em um comunicado, os cientistas detectaram várias crateras, mas um em especial chamou a atenção deles por suas extensas medidas de 155 quilômetros de diâmetro.

As crateras de Mercúrio, em princípio, são de impacto, o que significa que foram provocados pela colisão de um asteroide.

No entanto, após isso, muitos foram inundados por lava vulcânica, o que os transformou em algo chamado de crateras de anéis, fenômenos que necessitam de mais pesquisas para entender por que essas viscosidades ficam alojadas nos reservatórios.

“Os anéis de picos das crateras de Mercúrio são fascinantes porque muitos aspectos de como se formaram ainda são um mistério. Presume-se que os anéis de picos são o resultado de algum tipo de processo de ressalto durante o impacto, mas as profundidades das quais foram elevados ainda não estão claras”, disse David Rothery, professor de geociências planetárias na Open University do Reino Unido e membro da equipe da BepiColombo, de acordo com o Gizmodo.