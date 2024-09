Caixão com corpo cai de carro funerário em Osasco : “Caramba, eu já vi em pegadinha, mais ao vivo é f*”

Não era pegadinha, mas por alguns minutos alguns motoristas que passavam pela avenida dos Autonomistas, em Osasco, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira acreditaram nisso. Tudo por que um caixão com um corpo dentro caiu do carro funerário e acabou interrompendo o trânsito no local.

Ao cair, a tampa do caixão se soltou e o corpo ficou à mostra para que todos vissem e vários motoristas começaram a filmar a cena inusitada com o celular e postar nas redes sociais. “Caiu o caixão”, disse um homem que passava pelo local.”Caramba! Eu já vi em pegadinha, mas ao vivo é f*”, postou.

Logo após o incidente, o motorista do carro funerário da Tempo Assistência Funeral dá ré no rabecão e duas pessoas, um homem e uma mulher, pegam o caixão e o recolocam no carro. “Ainda bem que o corpo não caiu na rua”, disse outro comentário.

A empresa responsável pela transferência do corpo emitiu uma nota de desculpando pelo ocorrido:

“A Tempo Funerária Souza vem a público pedir desculpas e expressar seu mais profundo pesar pelo ocorrido na data de 09/09/2024, quando um de nossos veículos funerários sofreu um incidente no qual o caixão transportado foi deslocado. Prezamos pela excelência em nossos serviços e lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido, pois ele não reflete os padrões rigorosos de cuidado e dignidade que buscamos manter em todos os nossos processos. Nossa empresa, ao longo desses 30 anos, sempre se destacou pelo respeito, tanto para com as famílias que prestam suas últimas homenagens, quanto para com aqueles que já não estão mais entre nós. Asseguramos que todos os nossos veículos possuem as devidas travas de segurança e que o ocorrido foi uma falha humana isolada. Reafirmamos nosso compromisso com as famílias e com o respeito aos seus entes queridos em um momento tão delicado, informando que já tomamos todas as medidas administrativas necessárias. Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”