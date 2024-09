Atacante em escola da Geórgia “estava obcecado por tiroteios”

O tiroteio na Escola Secundária Apalachee, na Geórgia, chocou os Estados Unidos esta semana com o saldo fatal de quatro mortos (dois alunos, de 14 anos, e dois professores). O suspeito do tiroteio foi um estudante da própria instituição, identificado como Colt Gray, também de 14 anos.

ANÚNCIO

O agressor disparou na escola, enquanto avançava em busca de mais vítimas. Algo chocante do caso é que o jovem foi investigado pelo FBI em 2023 por ameaças de tiroteios em escolas. Após o ataque à Escola Secundária Apalachee, não só ele foi preso por quatro acusações de assassinato em primeiro grau, mas também seu pai, Colin Gray, de 54 anos, que enfrenta quatro acusações de homicídio culposo, duas acusações de homicídio em segundo grau e oito acusações de crueldade contra crianças, pois o homem deu a ele a arma usada no ataque.

O The Mirror publicou as últimas palavras que o adolescente disse depois de ser preso pelo tiroteio na Geórgia. O veículo citado relatou que o jovem continuou falando depois que as autoridades leram seus direitos e suas últimas palavras foram: “Eu fiz isso”.

Sobre o pai, foi relatado que ele confessou ter dado a arma de presente durante as férias. Ele está sendo culpado por saber que seu filho possuía armas sem supervisão.

Atirador da escola na Geórgia "estava obcecado por tiroteios"

Colt Gray já havia sido investigado em 2023 por fazer ameaças através do Discord sobre tiroteios em escolas, mas naquela época a polícia afirmou que não havia provas suficientes para detê-lo.

O meio citado relata que após o tiroteio na escola da Geórgia, os oficiais revistaram o quarto de Gray e encontraram elementos que evidenciaram que o garoto estava "obcecado com tiroteios em escolas".

Gray tinha acabado de se inscrever na escola secundária Apalachee, na Geórgia, e na próxima quarta-feira seria o seu primeiro dia.

A CNN informou que Gray estará sob custódia no Departamento de Justiça Juvenil da Geórgia até completar 17 anos. De acordo com a lei, neste estado, jovens entre 13 e 17 anos que cometem crimes graves são julgados como adultos.