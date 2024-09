Lotofácil da Independência sorteia amanhã o maior prêmio do ano

Nesta segunda-feira, dia 9, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio de um dos maiores prêmios do ano, o da Lotofácil da Independência, que pode pagar a quem tiver a sorte de acertar as quinze dezenas sorteadas a bolada estimada em nada menos do que R$ 200 milhões.

Ao contrário dos sorteios regulares, a Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será pago aos apostadores que acertarem 14 números, e assim por diante até que o prêmio seja pago.

APOSTA

Para concorrer no sorteio desta segunda, o apostador deve fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta tem o mesmo valor dos sorteios normais, apenas R$ 3.

Quem quiser dar um empurrão para a sorte, pode marcar mais de 15 números no volante. O máximo permitido é 20, mas cada número a mais que o apostador marcar sobe substancialmente o preço da aposta, podendo chegar até a R$ 46.512,00 em apenas uma aposta.

SORTEIO

O sorteio da Lotofácil da Independência será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, juntamente com as demais loterias. Quem quiser pode acompanhar em tempo real pela internet, nos canais da Caixa no Youtube e FAcebook.