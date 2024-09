Dayanne Bezerra revela que notícias falsas têm confundido irmã no presídio: “Deolane está assistindo TV e acaba se confundindo”

Dayanne Bezerra fez um comunicado por meio dos stories de seu Instagram, nesta sexta-feira (7), esclarecendo o status atual do processo envolvendo a irmã, Deolane Bezerra, alvo de investigação da polícia por envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

De acordo com a advogada, a irmã tem acompanhado as notícias por uma televisão no presídio e ficado confusa com as informações falsas.

“Meu povo, o habeas corpus da minha irmã e da minha mãe não foi julgado pelo conflito de competência que houve no tribunal, e precisou ser redistribuído para o juiz competente para poder fazer o julgamento desse habeas corpus”, esclareceu Dayanne.

“Peço encarecidamente que parem de divulgar notícias falsas, que isso tudo atrapalha o andamento do processo, e a Deolane está assistindo televisão e acaba se confundindo com o que realmente está ocorrendo”, completou a advogada.

Boatos sobre soltura

Deolane Bezerra teve a soltura confirmada pela coluna Paulo Cappelli, do Metrópoles, junto à Polícia Civil nesta sexta-feira (6). No entanto, a defesa da empresária negou e afirma haver um “conflito de competência” no julgamento do habeas corpus.

“Como qualquer advogado pode impetrar habeas corpus, um outro advogado impetrou antes de mim. Ele até desistiu, mas isso acabou gerando um conflito de competência. O habeas corpus que impetrei ainda não foi julgado”, disse Carlos André Dantas à imprensa.

A influenciadora e advogada foi presa nesta quarta-feira (4), alvo de de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, chamada Integration, que investiga uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com a coluna do Metrópoles, a soltura da advogada foi confirmada junto a fontes da Polícia Civil de Pernambuco. No entanto, a defesa negou os rumores.