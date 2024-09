Tornozeleira eletrônica pode tirar Deolane Bezerra da prisão, defende advogado

Os advogados de Deolane Bezerra buscam provar que a influenciadora digital não cometeu nenhuma ação criminosa para seguir presa na Colônia Penal Feminina do Recife e, após mais uma negativa de soltura, Rogério Nunes e Luiz Imparato pediram que a Justiça leve em consideração o uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar durante as investigações da Operação Integration.

Em defesa da ex-participante de ‘A Fazenda 14′, os advogados afirmam que ela e a mãe, Solange Bezerra, apenas divulgaram os produtos nas redes sociais e por causa da projeção ofuscaram as outras partes que estão no processo: “A Deolane não tem nada a ver, muito menos a mãe dela. Elas fizeram publicidade, e isso vai ser comprovado porque está documentado”, disse Rogério ao ‘Fofocalizando’ (SBT).

“O importante é conseguir a liberdade”

Informações do site Notícias da TV mostram que os advogados de Deolane e Solange estão empenhados no pedido de habeas corpus enviado à Justiça de Pernambuco. No documento, a defesa reafirma que a influenciadora “não é a parte principal do processo” e que ela pode ficar em em prisão domiciliar e ser monitorada com o uso de uma tornozeleira eletrônica, pedido que estaria sendo analisado: “Sobre a tornozeleira, só isso o juiz pode dizer”, afirma um dos advogados da famosa.

Operação Integration

A prisão de Deolane Bezerra e sua mãe foi efetuada como parte da “Operação Integration” que investiga os crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Presas no início do dia 04 de setembro, as duas tiveram a prisão preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) durante uma audiência de custódia realizada no início desta quinta-feira, dia 05 de setembro.

Em depoimento à polícia, Deolane confirmou receber dinheiro da casa de apostas Esportes da Sorte, que é um dos alvos da ação policial, mas afirmou que o valor era proveniente de contratos de publicidade. Ela reforçou que sua renda mensal, estimada em R$1,5 milhão, é proveniente de atuação profissional como advogada, empresária e influenciadora digital. Além disso, Deolane afirmou possuir notas fiscais de todos os valores recebidos.