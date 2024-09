Instituto Paraná Pesquisa mostra que Boulos e Marçal cresceram em relação à última pesquisa

O último levantamento do Instituto Paraná Pesquisa continua apontando para um empate técnico entre os três principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, com Guilherme Boulos (Psol) com 23,9%, Ricardo Nunes (MDB) com 23,8% e Pablo Marçal (PRTB), com 21,3%.

Em relação à pesquisa anterior, feita em agosto, Boulos e Marçal apresentaram crescimento, de 2 e 3 pontos percentuais, respectivamente, e Nunes perde 0,3 ponto percentual, segundo o levantamento.

Mas não é só na linha de frente que a disputa anda embolada. No terceiro lugar José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) têm pouco mais de um ponto de diferença, com 8,4% e 7,1%, respectivamente. Como a margem de erro da pesquisa tem 2,6 pontos percentuais de margem de erro, aqui também configura-se outro empate técnico.

Veja a pesquisa completa

Guilherme Boulos (Psol): 23,9%

Ricardo Nunes (MDB): 23,8%

Pablo Marçal (PRTB): 21,3%

José Luiz Datena (PSDB): 8,4%

Tabata Amaral (PSB): 7,1%

Marina Helena (Novo): 2,9%

Bebeto Haddad (DC): 0,6%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,3%

João Pimenta (PCO): 0,2%

A pesquisa do Instituto Paraná foi realizada entre 2 e 5 de setembro com 1,5 mil eleitores da Capital e tem grau de confiança de 95%. Foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com número SP- 03775/2024.