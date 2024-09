Datafolha: briga pela liderança na disputa à Prefeitura de SP continua acirrada

Desde a ascensão meteórica de Pablo Marçal (PRTB) para o grupo que lidera as pesquisas de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo, que inclui Guilherme Boulos (Psol) e Ricardo Nunes (MDB), houve poucas mudanças nas principais pesquisas divulgadas.

ANÚNCIO

A última pesquisa Datafolha, desta quinta-feira, mostra um cenário onde os três principais candidatos continuam colados dentro da margem de erro, mostrando um primeiro turno acirrado. Boulos aparece na frente, com 23% das intenções de voto, e em segundo lugar estão Marçal e Ricardo Nunes, ambos com 22%.

Como a pesquisa tem três pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos ainda não há um favorito após a primeira semana de horário eleitoral gratuito.

Na quarta posição estão Tabata Amaral (PSD), com 9% e José Luiz Datena (PSDB) com 7%, ambos também dentro da margem de erro.

Depois vem Marina Helena (Novo), com 3% e Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), ambos com 1%.

Brancos e nulos marcaram, segundo o Datafolha, 8% e 4%, respectivamente.

A pesquisa do Datafolha foi contratada pela Folha de S.Paulo e TV Globo e ouviu 1.204 eleitores na Capital. Foi registrada na Justiça Eleitoral com número SP-03608/2024.