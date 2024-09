VÍDEO: Mulher é atacada por pit bull enquanto era agredida por companheiro em SP; imagens são fortes

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma mulher, de 37 anos, foi atacada por um cachorro pit bull enquanto era agredida pelo companheiro, de 41, em Peruíbe, no litoral de São Paulo. A vítima era arrastada pelo cabelos pelo homem e passou a ser mordida pelo cão, sendo que sofreu lesões no pescoço e nas pernas. O agressor foi preso por crimes como sequestro, agressão, ameaça e tentativa de feminicídio, entre outros.

Veja o vídeo abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (2), no bairro Balneário Novo Horizonte. As imagens, gravadas por testemunhas, mostram quando a mulher era arrastada pelos cabelos pelo homem e, caída no chão, passou a ser atacada pelo pit bull. Ela gritava, desesperada, e as pessoas tentavam intervir. O agressor ainda tentou enforcá-la, enquanto a chamava de “vagabunda”.

“O cachorro está pegando ela, c**!”, gritou uma das testemunhas. “Pelo amor de Deus, cara. O que você tá fazendo, mano? O pit bull vai matar a menina!”, ressaltou.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, no local, encontrou a vítima bastante ferida. Ela foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, chegando lá, relatou que tinha sido agredida pelo companheiro e mordida pelo cão. Assim, a Polícia Militar foi chamada e passou a fazer buscas pelo suspeito.

O homem foi encontrado e negou as agressões. Ele confessou que discutia com a mulher, quando o cachorro a teria atacado. Ele também teria sido mordido pelo cão ao tentar ajudá-la.

No entanto, o companheiro foi preso em flagrante por violência doméstica, sequestro, cárcere privado, injúria, ameaça e tentativa de feminicídio. O caso segue em investigação na Delegacia de Peruíbe.

Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da mulher e sobre o que aconteceu com o cachorro.