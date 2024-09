Kamala Harris está sendo criticada por fingir estar falando ao telefone e evitar o contato com a imprensa

A Vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, tem sido criticada após um vídeo surgir no qual ela aparenta evitar a imprensa ao fingir estar em uma ligação telefônica. O incidente ocorreu quando Harris embarcava no Air Force Two na última segunda-feira, a caminho de uma série de eventos de campanha no Meio-Oeste.

E não foi a primeira vez. A forma como ela lida com a imprensa tem sido questionada em várias ocasiões, especialmente depois de uma recente entrevista com a CNN na qual evitou responder perguntas sobre temas chave como a economia e a ajuda militar a Israel.

Kamala Harris enfrenta críticas após evitar a imprensa

No vídeo, Harris pode ser vista segurando um celular em seu ouvido esquerdo e usando fones de ouvido enquanto sobe as escadas do avião. Embora cumprimente brevemente repórteres e um membro do serviço dos EUA, a vice-presidente mantém uma mão firmemente pressionada contra seu ouvido.

No entanto, alguns observadores notaram que os fones de ouvido não pareciam estar conectados a nenhum dispositivo, levantando suspeitas sobre a autenticidade da chamada. As críticas surgiram rapidamente, especialmente nas redes sociais, onde usuários e comentaristas políticos acusaram Harris de usar uma tática clássica para evitar perguntas desconfortáveis da imprensa.

Tim Murtaugh, ex-diretor de comunicações da campanha de Trump 2020, foi um dos mais críticos, apontando que a manobra de Harris “destroi a ilusão” e “demonstra que ela está mentindo... novamente.” Outros usuários também se juntaram às críticas, com alguns sugerindo que a vice-presidente estava tentando evitar perguntas.

Kamala Harris e suas táticas para lidar com a imprensa continuam sendo um tópico quente

O episódio gerou um debate sobre a transparência e acessibilidade da vice-presidente, especialmente em um momento em que ela está sob intenso escrutínio público. Embora Harris tenha sido uma figura proeminente na administração Biden, seu estilo de comunicação com a imprensa tem sido criticado por ser evasivo, o que poderia afetar sua imagem em futuros desafios políticos.

O incidente na segunda-feira é visto por muitos como um reflexo de uma estratégia mais ampla para evitar confrontos diretos com a imprensa, o que poderia ter repercussões em sua carreira política de longo prazo.