Justiça condena homem responsável por atropelar cachorro propositalmente a 2 anos de reclusão

Um homem de 47 anos, responsável por atropelar um cachorro em 2023 em Maceió, Alagoas, foi condenado essa semana pela Justiça a dois anos de reclusão. De acordo com o g1, a condenação se deu pela 4ª Vara Criminal da Capital pela razão de maus-tratos aos animais.

Conforme os registros feitos pela câmera de segurança do local, é possível ver o cachorro latindo atrás do veículo. Em seguida, o homem faz a curva e passa a perseguir o animal e o atropela de propósito. Com o cão ferido, o motorista fugiu sem prestar socorro.

Apesar da violência, o animal foi socorrido por uma vizinha, que falou sobre o cãozinho ter sobrevivido “por milagre”.

Embora o autor do crime tenha admitido ser o responsável, alegou não ter notado o atropelamento e que ficou sabendo apenas quando assistiu as imagens mostradas por um amigo. Por outro lado, a Polícia Civil coletou provas documentais e depoimentos comprovando a intenção do homem em atropelar o animal.

“Essa sentença marca um avanço significativo na proteção dos direitos dos animais em Alagoas. A condenação serve como um importante precedente jurídico e uma mensagem de que atos dessa natureza não serão tolerados”, disse o delegado Robervaldo Davino, da Delegacia de Crimes Ambientais e Proteção Animal.

Jovem é encontrado morto em saco plástico em SP

Um jovem de 20 anos de idade foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (2), enrolado em um plástico branco, conforme uma nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

O rapaz, identificado como Gabriel Rodrigues de Augustinho, foi encontrado na rua da Constituição, no bairro Jardim Teles de Menezes, na cidade de Santo André. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando chegaram no local. Foram identificados sinais de violência com objeto perfurante no corpo do rapaz; entenda o caso: