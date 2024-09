Inmet emite alerta vermelho de baixa umidade para o norte e noroeste de São Paulo e outros estados

Cinco estados brasileiros, entre eles São Paulo, estão na região considerada de grande perigo pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) pela baixíssima umidade do ar prevista para a tarde desta quarta-feira.

As cidades afetadas pelo alerta vermelho são São Paulo, distrito Federal, Minas Gerais, mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Nestes locais, segundo o órgão, a umidade do ar será semelhante ao de áreas desérticas, ou seja, inferior a 12%.

De acordo com as previsões dos meteorologistas, as cidades no norte e noroeste de São Paulo devem enfrentar temperaturas entre 38º C e 39ºC até sexta-feira em função da cúpula de calor que cobre todo o centro-oeste do país.

Na tarde de ontem, algumas cidades já ficaram abaixo da faixa dos 12% de umidade relativa do ar, como Barretos, no interior de SP, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Goiânia, em Goiás e Ituiutuba, em Minas Gerais, que registraram 7% de umidade do ar.

Para efeito de comparação, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a umidade relativa do ar fique entre 50% e 60%. Abaixo desse nível, começa a causar problemas à saúde dos seres humanos, principalmente o aumento de casos de doenças respiratórias. Casos abaixo de 20% já são considerados ‘estado de emergência’.