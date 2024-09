Forte onda de calor faz Defesa Civil estender alerta para risco de incêndio no estado de São Paulo

Em função da forte onda de calor que assola o país e a baixa umidade relativa do ar, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta válido até sexta-feira para risco elevado de incêndios nas regiões norte, noroeste e oeste do estado.

O Mapa de Risco, que monitora as queimadas no estrado durante o período de estiagem, indica grau máximo de risco de incêndios nestas faixas do território paulista.

De acordo com dados meteorológicos, as temperaturas devem chegar aos 39ºC em cidades desta faixa, como Presidente Prudente, Tupã, Birigui e Martinópolis no período da tarde, com a umidade relativa do ar caindo para níveis críticos, entre 13% e 15%.

Já São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto e Rosana devem atingir os 38º C nos próximos dias, de acordo com a previsão do tempo, e a umidade do ar variando entre 14 e 21%.

Durante os próximos dias, a Defesa Civil do Estado estará trabalhado com os órgãos municipais para vistoriar as áreas mais suscetíveis a queimadas e tomar as providências necessárias para evitar acidentes, além de conscientizar a população.

A Defesa Civil recomenda que as pessoas nessas áreas tenham atenção especial com a hidratação constante e proteção do sol, evitando a prática de exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes do dia.