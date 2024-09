Edmundo González não vai deixar a Venezuela e está se protegendo de Maduro buscando refúgio de casa em casa

Edmundo González Urrutia, considerado o presidente eleito da Venezuela pelos Estados Unidos, Peru, Equador, Costa Rica, Argentina, Uruguai e Panamá, não deixará este país apesar do mandado de prisão emitido contra ele pelo Ministério Público, uma entidade que, segundo ONGs e organizações internacionais, é subordinada a Nicolás Maduro.

O ex-embaixador, de 75 anos, está escondido, enquanto sua esposa Mercedes López, também de 75 anos, permanece em sua casa em Caracas com seus advogados aguardando os oficiais de polícia no caso de alguma busca ou processo legal. Por enquanto, sua residência não é um local seguro para González, que acredita que sua vida está em risco pelas entidades do governo de Maduro, a quem o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou como vencedor das eleições de 28 de julho sem publicar as folhas de votação.

Apesar do mandado de prisão contra ele, o líder da oposição não irá deixar a Venezuela. Isso foi afirmado pelo seu advogado José Vicente Haro em uma entrevista com La Nación. “De forma alguma Edmundo González Urrutia considera essa possibilidade: nem sair da Venezuela, nem buscar asilo, nem se refugiar em uma embaixada como hóspede. Essas são alternativas que ele não acredita corresponder à vontade do povo venezuelano expressa em 28 de julho nas eleições presidenciais.”

Diante disso, Edmundo González se protege mudando constantemente de local. "Ele precisa ir de casa em casa para proteger sua vida", disse Haro à rádio W. Em sua conversa com La Nación, ele mencionou que "deve mudar de local constantemente, como uma situação típica de alguém no meio de uma perseguição política".

Apesar de tudo, o advogado destacou que González "está indo muito bem, permanece firme, com um caráter forte, muito esperançoso e trabalhando no que é necessário". O oponente não se pronunciou após o mandado de prisão contra ele, mas asseguram que ele o fará quando considerar necessário e através de suas redes sociais.

Edmundo González, sua esposa e a coragem de ambos

María Corina Machado e Edmundo González Foto: Instagram @mariacorinamachado

Por enquanto, o líder da oposição deixou sua casa ‘permanentemente’, não apenas para o seu próprio bem-estar, mas também para o de sua família.

"Haro, que está acompanhando a esposa de Edmundo em sua casa, disse: "Não está planejado para ele retornar para casa porque sua vida, segurança e integridade física estão em risco. Estou aqui com ela fornecendo apoio no caso de alguma autoridade chegar para cumprir uma ordem judicial, o que ainda não ocorreu, com o propósito de prender González Urrutia... estaremos monitorando para garantir a liberdade, vida e segurança da esposa de Edmundo González Urrutia."

Em relação à sua esposa, o advogado destacou que "ela tem mantido uma notável força, coragem e bravura enquanto espera calmamente em casa para que tudo isso passe, embora esteja cansada dessa situação, pois não é agradável ter todas essas ameaças e assédio por parte de autoridades estaduais".

Irregularidades no mandado de prisão contra Edmundo González

O advogado José Vicente Haro disse ao La Nación que o Ministério Público não lhes enviou oficialmente a notificação com o mandado de prisão, o que é irregular. No entanto, ele enfatizou que isso não o surpreende.

"Já tínhamos informações de que estava a caminho, mas ainda não a recebemos, soubemos através das redes sociais, o que é muito estranho", disse ele.

O mandado de prisão contra Edmundo González é pelos crimes de usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, incitação à desobediência de leis, conspiração, sabotagem de sistemas, danos e associação.

"Está atribuído a González Urrutia o fato de ter protegido, transportado, digitalizado e carregado isso no site, inclusive tendo comprado o domínio e hospedagem desse site. E posso dizer, e isto foi o que o PUD (Plataforma Unitária Democrática) disse na última quinta-feira, que ele não teve nada a ver com toda a digitalização, proteção, custódia e carregamento dos registros para esse site. Isso foi uma ação voluntária dos testemunhas eleitorais legalmente credenciados pelo CNE," disse o advogado.

Na terça-feira à noite, sua esposa Mercedes compartilhou uma mensagem nas redes sociais, agradecendo pelas orações e mensagens. “Deus te abençoe e abençoe todos os pensamentos, orações, e especialmente aqueles que nos carregam no lado do coração onde carregam a Venezuela. Suas mensagens nos confortam! Temos um ao outro e para sempre!”, ela escreveu.