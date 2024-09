Nicolás Maduro, após a apreensão de seu avião, reage com ordem de prisão contra Edmundo González

O regime de Nicolás Maduro emitiu na tarde desta segunda-feira uma ordem de prisão contra o líder opositor Edmundo González, reconhecido como presidente eleito por parte dos Estados Unidos, Peru, Equador, Costa Rica, Argentina, Uruguai e Panamá.

O anúncio da ordem de prisão veio depois que a notícia de que os Estados Unidos confiscaram o avião presidencial de Maduro na República Dominicana se tornou pública.

O Ministério Público (MP) da Venezuela solicitou a ordem de prisão contra Edmundo González por "crimes graves", que estão "associados ao terrorismo", como usurpação de funções, falsificação de documento público, instigação à desobediência das leis, conspiração, sabotagem a sistemas e associação.

Orden de arresto contra Edmundo González (Imagen: Instagram @mpublicove)

Antes da ordem de captura, Edmundo González foi convocado três vezes pelo Ministério Público. Na terceira convocação, foi alertado que, se não comparecesse, uma ordem de prisão poderia ser emitida.

No momento da publicação desta notícia, González não havia se pronunciado a respeito, mas a líder da oposição María Corina Machado sim, que disse através de suas redes sociais que “perderam completamente a noção da realidade. Ameaçando o Presidente Eleito só conseguem nos unir mais e aumentar o apoio dos venezuelanos e do mundo a Edmundo González. Serenidade, coragem e firmeza. Estamos avançando”.

Edmundo González e seu reconhecimento após as eleições

Embora o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela tenha anunciado Nicolás Maduro como presidente eleito após as eleições de 28 de julho passado, vários países reconheceram Edmundo González como presidente eleito, devido a todas as irregularidades que evidenciaram fraude.

A CNE fez o anúncio como um pronunciamento, mas até o momento, não publicou as atas de escrutínio, algo que os fiscais da oposição nas presidenciais fizeram, declarando González como vencedor. De acordo com o CNE, Maduro ganhou com 6.408.844 votos (51,95% dos votos) e Edmundo González obteve 5.326.104 (43,18%). No entanto, de acordo com o Comando com Venezuela, da oposição, González venceu com 7.303.480 votos e Maduro recebeu 3.316.142 votos.

O CNE afirmou que não publicou as atas porque na noite das eleições, seu sistema foi hackeado, mas o Centro Carter, observador internacional nessas eleições, disse que não há evidências desse hackeamento, portanto, desconsiderou os resultados que apontam Maduro como vencedor.