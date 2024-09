Licenciamento 2024: carros com placa de SP final 5 e 6 devem quitar em setembro

Donos de carro emplacados no estado de São Paulo com final das placas seja 5 ou 6 devem quitar neste mês de setembro a taxa do licenciamento anual obrigatório, cujo valor neste ano é de R$ 160,22.

ANÚNCIO

O pagamento deve ser feito na agência bancária credenciada ou pela Internet, bastando apenas informar o número do Renavam do veículo. Mas atenção, nenhum banco está autorizado a receber a taxa de licenciamento de automóveis que estão com pendências como IPVA ou multas atrasadas. Neste caso, o contribuinte terá que quitar todos os atrasados para somente depois efetuar o licenciamento.

O pagamento vai até o dia 30 deste mês. Após essa data, o motorista flagrado sem que o carro esteja licenciado será multado e terá seu carro guinchado para o pátio do Detran-SP, além de ganhar 7 pontos na carteira de habilitação. Para retirar o carro, além da multa de R$ 293,47 o motorista terá que arcar com os custos do guincho e da diária do pátio do Detran, além de juros.

e-CRLV

Desde a pandemia, o Detran-SP não envia mais o documento que comprova o pagamento do licenciamento para a residência do contribuinte.

Assim como nos anos anteriores, o documento digital ficará disponível para download nos portais do Detran-SP (www.detran.sp.gov.br), Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) e Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br) e nos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT).