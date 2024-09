VÍDEO: Jovem é morta a tiros enquanto voltava para casa em moto de aplicativo; ex-namorado foi preso

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Ana Clara Alves Gonzaga, de 20 anos, que foi baleada enquanto voltava para casa do trabalho em uma motocicleta de aplicativo, em Goiânia, em Goiás. O ex-namorado dela, Thallyson Vyctor Pires Souto, de 21, foi preso como principal suspeito do crime. Imagens de segurança registraram quando a jovem seguia na garupa do veículo e foi baleada (assista abaixo). O piloto também foi atingido por dois tiros e segue internado.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (1º), no Setor Noroeste. O vídeo mostra quando Ana Clara seguia na garupa e outra moto se aproxima. Tiros foram disparados e o motorista de app e a jovem caíram no chão. Na sequência, o atirador se aproximou das vítimas e atirou mais vezes contra a garota.

Ana Clara morreu no local. Já o motorista de app conseguiu fugir, mesmo após ter sido atingido por dois tiros no peito. Ele foi socorrido e levado a um hospital, onde permanece internado. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar foi acionada após os tiros e já encontrou Ana Clara sem vida. O suspeito pelo crime fugiu do local, mas foi encontrado ainda na noite de domingo em um hotel no Setor Norte Ferroviário e acabou preso. Um amigo dele, que tentou esconder a arma usada no crime, também foi detido.

A dupla foi levada para a Central de Flagrantes e, depois, para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam). Os dois rapazes seguem à disposição da Justiça.

Ao site G1, o advogado Vainer Pinto de Carvalho, que defende Thallyson, disse que o rapaz está arrependido pelo crime. Ele pretendia se entregar nesta segunda-feira (2), mas acabou sendo preso pela PM. Já a defesa do outro jovem detido não foi encontrada pela reportagem.