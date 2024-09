O Atlântico acorda com várias perturbações tropicais enquanto a temporada de furacões se aproxima do seu pico

O tempo atrasou parte da segunda etapa do Campeonato TOUR no East Lake Golf Club em 30 de agosto em Atlanta, Georgia. | Foto: Imagens Getty

Agora são marcados não um, mas três pontos na bacia do Atlântico e no Golfo do México, pois o Centro Nacional de Furacões (NHC) adicionou duas novas perturbações tropicais para monitorar seu desenvolvimento a partir de quinta-feira.

No Atlântico, o NHC disse que o sistema mais recente que está sendo rastreado atualmente é apenas uma área desorganizada de tempestades elétricas ao largo da costa oeste da África. Essas tempestades tornaram-se um pouco mais concentradas perto de seu eixo, mas as condições atmosféricas indicam o potencial de um desenvolvimento lento até meados da próxima semana, à medida que se desloca sobre o Atlântico tropical oriental.

Desenvolvimento atmosférico

A agência estima que as probabilidades de desenvolvimento atuais são baixas nos próximos sete dias.

“As correntes de direção estão muito fracas, então a perturbação não irá a lugar algum rapidamente”, diz Bryan Norcross, especialista em furacões da FOX Weather. “Sempre há uma maior incerteza na trajetória e no desenvolvimento de sistemas que se atrasam, então estaremos atentos. Mas não há preocupação no momento”.

Entretanto, as probabilidades têm permanecido relativamente estáveis na sexta-feira para o desenvolvimento de uma onda tropical que já percorreu aproximadamente metade do Atlântico e tem estado sob a atenta observação do NHC há alguns dias.

As tempestades elétricas permaneceram desorganizadas até sexta-feira, mas o NHC diz que as tempestades se tornaram mais concentradas perto de seu eixo.

Condições ambientais

As condições ambientais também parecem mais favoráveis para o desenvolvimento gradual do sistema, a ponto de uma depressão tropical poder se formar no início da próxima semana, enquanto se move para o oeste em direção às Pequenas Antilhas a 10-15 mph.

Atualmente, o NHC atribui à perturbação uma probabilidade média de se desenvolver na próxima semana.

"Se conseguir atingir um certo grau de organização até chegar ao Caribe, o ambiente lá poderia ser propício para um desenvolvimento significativo", disse Norcross. "Embora algumas previsões computacionais de longo prazo mostrem que o sistema se tornará um furacão e potencialmente afetará os EUA, muitas outras não o mostram.

Os fatores macro parecem estar presentes para que um sistema tropical se desenvolva, se organize e se fortaleça, mas quando um sistema faz parte de uma área alongada de baixa pressão, o processo de organização costuma ser lento.