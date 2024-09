Nova onda de calor pode bater recorde para o mês de setembro em vários estados, entre eles São Paulo

Uma nova onda de calor se forma a partir desta segunda-feira sobre grande parte do território brasileiro e promete ser uma das mais quentes já registradas durante o mês de setembro na história do Brasil.

ANÚNCIO

A expectativa, de acordo com os meteorologistas, é de que algumas regiões registrem entre 40º C e 45º C nas próximas duas semanas nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão.

No estado de São Paulo, toda a região oeste do estado está entre a área que será impactada com mais força pela massa de ar quente que deve estacionar sobre o país por pelo menos duas semanas. De acordo com a Climatempo, nessas regiões os termômetros marcarão temperaturas de até 41º C.

Na capital, embora também impactada pelas elevadas temperaturas, os termômetros pode atingir o pico de 36ºC, mas a média para os próximos dias é de 31º C, mas com a umidade do ar caindo drasticamente nos dias mais quentes abaixo dos 20%, nível considerado perigoso para a saúde humana.

BOLHA DE CALOR

Bolha de calor ou cúpula de calor ocorre em regiões onde uma área de alta pressão permanece por dias, forçando e prendendo o ar quente para baixo, como uma tampa em uma panela.

Vários estudos apontas que a mudança climática está aumentando a frequência e a duração das ondas de calor não só no Brasil, mas como em todo o resto do mundo.