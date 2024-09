Briga após jogo pode ter motivado assassinato de jogador de futebol amador, no ABC Paulista

A Polícia Civil investiga a morte do jogador de futebol amador Breno Seixas Silva de Oliveira, de 24 anos, que foi encontrado ferido na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ao ser socorrido, o rapaz disse que “foi fita de futebol”, mas depois perdeu a consciência. Ele foi socorrido e ficou dois dias internado, porém, não resistiu. A suspeita é que ele tenha sido jogado do Viaduto Tereza Delta.

O rapaz foi encontrado ferido na última quinta-feira (29). Um pedestre que circulava pelo local acionou as autoridades dizendo que tinha um jovem estendido embaixo de um viaduto na rodovia. Em um primeiro momento a suspeita era de que ele tivesse sido atropelado, mas os socorristas perceberam os sinais de queda.

Breno chegou a sussurrar indicando que a motivação foi uma briga de futebol, mas depois ficou inconsciente e precisou ser entubado. Ele foi levado ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, também no ABC Paulista, mas teve a morte confirmada no sábado (31).

Uma testemunha contou que, enquanto ainda estava caído na rodovia, o jovem teve o celular levado por um homem que se apresentou como conhecido dele. No entanto, essa pessoa não se apresentou para entregar o aparelho ou dar esclarecimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso segue em investigação no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. A polícia faz diligências para tentar descobrir o que aconteceu com Breno.

“Na ocasião dos fatos, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de atitude suspeita e, no endereço indicado, encontraram a vítima sendo socorrida por uma ambulância. O caso foi registrado como lesão corporal e comunicação de óbito no 1° DP de São Bernardo do Campo”, destacou a pasta.

Quem era Breno?

Breno, que trabalhava como barbeiro, jogava futebol no time amador “Foras da Lei Futebol Clube”. A equipe divulgou uma nota de pesar nas redes sociais ressaltando que o atleta “ficará sempre guardado na memória”.

O corpo do rapaz foi enterrado na tarde de domingo (1º), no Cemitério Jardim Colina, no Jardim Petroni, em São Bernardo do Campo.