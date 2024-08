Vídeo: candidato a vereador no RJ distribui bolinhos exclusivos de companhia aérea

Marquinho Orelha do União Brasil, candidato a vereador para a Câmara Municipal de Itaboraí, no Rio de Janeiro, publicou um vídeo em suas redes sociais distribuindo bolinhos de laranja para algumas pessoas.

ANÚNCIO

As imagens não parece nada fora do comum, se não fosse pelo fato do lanche que o candidato estava distribuindo ser oferecido exclusivamente durante voos da companhia aérea Azul.

A publicação foi feita no próprio Instagram de Orelha, que busca a reeleição. Segundo o site ‘Metrópoles’, o vídeo foi gravado nas ruas do Rio de Janeiro durante um ato da campanha.

Veja:

Segundo nota da Azul Linhas Aéreas ao Globo, “a distribuição e/ou comercialização desses itens fora dos voos ou por terceiros é terminantemente proibida”.

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

“Ele pensa que é o quê?”, diz Lula sobre atitudes de Musk a respeito das decisões de Moraes; veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a postura do bilionário Elon Musk, dono do X, a respeito das decisões da Justiça brasileira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a rede social indique um representante legal no país, sendo que o prazo já venceu e o empresário sinalizou que não vai cumprir com a medida. Assim, as operações poderão ser suspensas a qualquer momento.

ANÚNCIO

“Ele pensa que é o quê? Então, é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem. Se não quiser, paciência”, disse o presidente Lula sobre o assunto, durante entrevista à Rádio MaisPB, em João Pessoa, na Paraíba (veja no vídeo abaixo).

“Se a Suprema Corte tomou decisão, o cidadão ou cumpre ou vai ter de tomar outra atitude. Não é porque o cara tem muito dinheiro que ele pode desrespeitar, é um cidadão americano, não é do mundo. Não pode ficar ofendendo os presidentes, os deputados, o Senado, a Câmara, a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? É o seguinte: tem de respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira”, ressaltou Lula.