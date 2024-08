Mulher que estava foragida é presa em SP em carro de cantor Eduardo Costa

Uma mulher foi presa em Ribeiro Preto, interior de São Paulo, em um Mustang que estava no nome do cantor Eduardo Costa.

Segundo o site ‘O Globo’, a suspeita de 32 anos estava como passageira no carro de luxo. Durante a abordagem da Polícia Militar, foi constatado um mandado de busca contra a mulher.

Mandado de busca

De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, policiais que realizavam um patrulhamento na região, considerada um local de atividade de trágico, abordaram o veículo e averiguaram um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Sertãozinho. O órgão não informou por qual crime a mulher é investigada.

Carro seria do produtor de Eduardo Costa

De acordo com o homem que dirigia o carro, ele é funcionário do produtor do Eduardo Costa e o carro estava no nome do cantor.

O homem foi liberado com o veículo, já a mulher foi encaminhada a um presídio feminino na região.

Segundo a assessoria de Eduardo Costa, o carro está no nome do cantor, mas já teria sido vendido.

“O Mustang foi vendido para um de seus parceiros de trabalho, em fevereiro de 2022, mas o veículo ainda não foi transferido”, informou em comunicado.

Ainda segundo o texto, o o produtor de Eduardo Costa disse que o automóvel foi entregue a um funcionário, que deveria levar o veículo de Barretos à Ribeirão Preto. “Este mesmo colaborador se diz surpreso com o ocorrido e irá apurar o que aconteceu”, concluiu.

A confirmação de que o veículo estava no nome de Eduardo Costa se deu quando os PMs verificaram a placa, que era de Minas Gerais. A polícia mineira foi acionada e confirmou, a partir, da foto, que o carro pertencia à Edson Vander da Costa Batista, verdadeiro nome de Eduardo Costa.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto como captura de procurado.