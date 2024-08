Kamala Harris ultrapassa Trump em nova pesquisa graças aos latinos, afro-americanos e jovens

A poucos dias do primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump, uma nova pesquisa mostra que a democrata superou o ex-presidente com 48% contra 43%, de acordo com uma nova pesquisa da USA TODAY/Suffolk University.

Anteriormente, ambos candidatos estavam muito próximos nas pesquisas, mas as coisas podem mudar à medida que o primeiro debate se aproxima; marcado para 10 de setembro.

Nova pesquisa aponta Kamala Harris como vencedora

Os resultados diferenciam Donald Trump de Kamala Harris por oito pontos, algo que não era esperado em junho, quando Trump liderava o presidente Joe Biden na pesquisa por quase quatro pontos.

A mudança de oito pontos de vantagem da atual vice-presidente é impulsionada “por grandes mudanças entre alguns grupos demográficos chave tradicionalmente cruciais para os democratas, incluindo eleitores hispânicos e negros e jovens. Entre aqueles com renda anual inferior a 20 mil dólares, a maior mudança foi que a vantagem de três pontos de Trump sobre Biden em junho se transformou em uma vantagem de 23 pontos de Harris sobre Trump em agosto”, explica o USA Today em seu site.

Conquista de Harris 37 dias antes de se consolidar como candidata democrata

Esta seria a primeira pesquisa do ano em que um candidato democrata lidera Trump e a sua vantagem está dentro da margem de erro da pesquisa, realizada após a Convenção Nacional Democrata em Chicago.

Neste momento, os latinos, afro-americanos e jovens estão direcionando seu pensamento para Kamala Harris.

Jovens, hispânicos e negros: a favor de Harris

Os eleitores de 18 a 34 anos passaram de apoiar Trump por 11 pontos para apoiar Harris por 13 pontos, 49%-36%.

Enquanto os hispânicos passaram de apoiar Trump por dois pontos para dar a Harris uma vantagem de 16 pontos.

“Os eleitores negros, tradicionalmente um dos grupos mais esmagadoramente democratas, passaram de apoiar Biden por 47 pontos para apoiar Harris por 64 pontos, 76%-12%”, conclui o USA Today.