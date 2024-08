Advogado e filho de candidato: saiba quem é o jovem morto ao chegar ao local de trabalho no interior de SP

Advogado Leonardo Bonafé, de 25 anos, filho de Flávio Bonafé (MDB), candidato à prefeitura de São Luiz do Paraitinga, foi executado a tiros em Taubaté

O advogado Leonardo Bonafé, de 25 anos, foi executado a tiros quando chegava ao escritório em que trabalhava, em Taubaté, no interior de São Paulo. Um vídeo mostra quando a vítima estava em um carro e foi abordada pelos criminosos (assista abaixo). o rapaz é filho de Flávio Bonafé (MDB), candidato à prefeitura de São Luiz do Paraitinga, cidade vizinha ao local do crime.

ANÚNCIO

A execução ocorreu na última quarta-feira (28). As imagens mostram quando Leonardo chegava ao escritório, onde trabalhava com o pai, que também é advogado, no bairro Três Marias. Logo, um carro se aproximou e parou bem ao lado, sendo que os ocupantes atiraram e fugiram sem levar nada.

O carro usado pelos criminosos foi encontrado queimado na estrada do Sete Voltas, na zona rural da cidade. Apesar disso, nenhum deles foi identificado e preso até o momento.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como homicídio no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté. O celular e o carro da vítima foram apreendidos e passam por perícias no Instituto de Criminalística (IC).

“As diligências visando à identificação da autoria e esclarecimento dos fatos seguem em andamento”, destacou a pasta.

O corpo do advogado foi sepultado na manhã de quinta-feira (29) no Cemitério Municipal de São Luiz do Paraitinga.

Luto

Nas redes sociais, Flávio Bonafé fez uma postagem lamentando a morte do filho. “Um amigo leal. Um filho amado. Um jovem competente e cheio de planos para o futuro que teve sua trajetória interrompida por conta de um crime cruel e bárbaro. Sua memória ficará eternizada em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer. Obrigado por tudo”, escreveu.

ANÚNCIO

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo expressou “repulsa e profunda consternação” com o homicídio. “Este ato brutal representa um ataque direto e intolerável ao Estado de Direito. A OAB-SP continuará atenta para garantir que o caso seja rigorosamente investigado, com os culpados sendo identificados e devidamente punidos.”

O órgão destacou que está em contato com as subseções de São Luiz do Paraitinga e Taubaté para oferecer apoio à comunidade jurídica. O órgão local também disse que exigirá uma resposta rápida da Justiça e presta solidariedade aos familiares e amigos da vítima.