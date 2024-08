Kamala Harris está recebendo críticas por fazer sua primeira entrevista oficial acompanhada por Tim Walz

Apenas algumas horas antes da primeira entrevista com Kamala Harris, a vice-presidente recebeu centenas de críticas. As críticas questionam por que Harris fará sua primeira entrevista como candidata oficial à presidência democrata acompanhada por Tim Walz, que é candidato a vice-presidente e atual governador de Minnesota.

A primeira entrevista de Kamala Harris será conduzida na CNN

A Vice-Presidente Kamala Harris e o Governador de Minnesota Tim Walz se sentarão com a CNN para sua primeira entrevista conjunta na quinta-feira.

Após 37 dias desde que Harris iniciou sua candidatura, ela gerou uma onda de entusiasmo, mesmo na convenção da semana passada em Chicago. No entanto, sua falta de uma coletiva de imprensa ou entrevista formal tem gerado críticas de seus rivais, os republicanos. A entrevista de quinta-feira cumpre uma promessa que ela fez no início de agosto de agendar uma reunião antes do final do mês.

A entrevista será conduzida pela correspondente política-chefe e âncora da CNN, Dana Bash, e será transmitida às 9 da noite (horário do leste dos EUA) na quinta-feira. Em 10 de setembro, Harris e Trump vão se enfrentar em um debate.

Críticas feitas pelos Republicanos

Embora Kamala Harris tenha respondido a perguntas de jornalistas, ela não teve uma entrevista individual com um jornalista.

Durante a Convenção Nacional Democrata da semana passada, ela concedeu três entrevistas a criadores de conteúdo, reforçando assim a crença de sua campanha de que os eleitores, especialmente os jovens.

O senador de Ohio J. D. Vance não parou de criticá-la

"Acho que é realmente vergonhoso, tanto para Kamala Harris quanto para muitos dos veículos de mídia americanos envolvidos nisso, ter uma pessoa que foi a candidata presumida do Partido Democrata por 17 dias e se recusa a responder a uma única pergunta da mídia americana", disse Vance em Wisconsin.

Vamos lembrar que tanto Vance quanto Trump tiveram várias entrevistas com a mídia durante o mesmo período.