Imitadora de Kamala Harris causa sensação na convenção democrata e querem que ela entreviste a vice-presidente

Uma imitadora de Kamala Harris, que se tornou popular no TikTok, conseguiu que a equipe da candidata presidencial entrasse em contato com ela para que comparecesse a uma convenção democrata.

Allison Reese é uma mulher de 32 anos que reside em Los Angeles e desde 2019 começou a criar conteúdo imitando a candidata democrata, por isso atualmente voltou a ganhar popularidade, pois Joe Biden decidiu não se candidatar novamente à presidência, deixando o caminho livre para sua vice-presidente.

Durante uma entrevista para a ABC News, a comediante contou que a equipe de campanha de Kamala Harris entrou em contato com ela para participar de uma convenção que aconteceu em Chicago, onde ela chegou a entrevistar Kerry Washington.

Usuários pedem que Allison Reese entreviste Kamala Harris

Allison Reese comentou em uma entrevista para a ABC News que, se tivesse a oportunidade de falar com Kamala Harris, diria a ela para prestar atenção aos jovens, pois percebeu, através de vários delegados, que toda a informação deles é consumida através de seus telefones.

A comediante sentiu-se impressionada por ter feito parte do grupo de influenciadores que a candidata democrata convidou para a campanha de angariação de fundos, e também um pouco preocupada que a política tenha visto o seu conteúdo.

Além disso, Allison Reese achou incrível que Kamala Harris tenha convidado vários criadores de conteúdo para fazer parte de sua campanha, pois isso atrai os eleitores jovens.

Na convenção democrata, a influenciadora conseguiu fazer uma entrevista muito divertida com a atriz Kerry Washington, que se divertiu muito com ela e ficou impressionada com o quão bem ela imita Kamala Harris, com quem os usuários esperam que se encontrem em breve e façam um vídeo juntas.