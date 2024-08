Dirigente de clube se preocupa com a família de Izquierdo: "está destruída"

Em declaração à imprensa o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, afirmou estar preocupado com a família do jogador Juan Izquierdo. Conforme publicado pelo GE, o zagueiro uruguaio está sendo velado na sede social do Nacional-URU, ao longo desta quinta-feira. O caixão com o corpo do jogador está posicionado no Salão Cristal Dante Iocco, e conta com uma foto do jogador e das bandeiras representando seu país e o clube que defendia.

ANÚNCIO

O zagueiro, de 27 anos, faleceu na última terça-feira, dia 27 de agosto, após passar alguns dias internado em estado grave após sofrer um mal súbito durante a partida contra o São Paulo, realizada no estádio do Morumbis. Izquierdo teve morte encefálica após sofrer uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

De acordo com a reportagem, o presidente do Nacional afirmou estar preocupado com a família do jogador e declarou estar passando por um momento de muita dor. “Toda essa gente que veio, e começo pelo elenco do São Paulo, presidente, dirigentes, jogadores e até torcedores do Peñarol. Fico com a resposta cívica. Estamos acompanhando a família, que está destruída. Juan era um cara íntegro, querido em todos os elencos. Me preocupa a família Izquierdo. Nós vamos seguir em frente, gravemente feridos. Eu estou destruído, mas não posso nem me colocar no lugar da família de Juan. Tem dez dias que foi pai. Foram momentos muito difíceis. Me resta agradecer a ele e a toda a família”.

Jogadores do São Paulo compareceram ao adeus

Uma aeronave da Força Aérea do Uruguai atuou no traslado do corpo do jogador até Montevidéu ainda durante a madrugada desta quinta-feira. A família de Izquierdo chegou horas antes em outro avião.

O caixão foi levado ao local do velório durante a manhã, coberto por uma bandeira do clube. No local, a família permaneceu sozinha com o jogador por três horas, até que o espaço foi aberto ao público.

Uma verdadeira multidão compareceu ao local para se despedir do zagueiro, incluindo alguns jogadores do São Paulo, sendo eles o lateral Rafinha, os meias Wellington Rato, Galoppo e Michel Araújo, e o atacante Calleri. O vice-presidente do clube, Harry Massis também marcou presença.