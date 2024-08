Boulos rompe com produtora responsável por linguagem neutra em comício: “Absurdo feito com o Hino Nacional”

Após causar polêmica durante a execução do Hino Nacional brasileiro, o candidato à Prefeitura de São Paulo e deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL), rompeu o contrato com a produtora de eventos responsável pela execução do hino em linguagem neutra.

Conforme informações do UOL, a Zion Produções foi contratada para realizar eventos da campanha de Boulos, recebendo R$ 450 mil em 23 de agosto. De acordo com a campanha, a produtora não prestará mais serviço, contudo não foi informado se existe alguma multa ou se parte do valor gasto será devolvido.

Segundo o candidato do PSOL, cantar o hino utilizando palavras com linguagem neutra não foi decisão da campanha. Ele chegou a dizer que o que foi feito com o hino nacional foi um “absurdo”.

“Não foi, logicamente, uma decisão da minha campanha aquele absurdo que foi feito com o Hino Nacional. Aquilo foi uma produtora, que por sua vez contratou uma cantora que levou àquele episódio. A nossa campanha se posicionou de maneira clara, e a produtora não vai participar de outros eventos”, disse o candidato na quarta-feira (28).

“Des filhes deste solo”

Em comício realizado no último sábado (24) no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, a cantora responsável pela execução do Hino Nacional trocou o verso “dos filhos deste solo” por “des filhes deste solo”, algo que não foi combinado com a campanha, de acordo com nota divulgada.

“A campanha em momento algum solicitou ou autorizou alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício. A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional.”