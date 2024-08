Relembre os casos de jogadores de futebol que morreram após mal súbito em campo

Após Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, falecer nesta terça-feira (27) após ser vítima de um mal súbito em jogo contra o São Paulo na quinta-feira (22) da última semana, os fãs de futebol relembraram outros casos de atletas que passaram mal em campo, inclusive no próprio Morumbis. Relembre alguns deles.

Serginho (São Caetano)

Serginho, que atuava pelo São Caetano, morreu há quase 20 anos, em 27 de outubro de 2004, após uma parada cardiorrespiratória no Morumbis. A partida era válida pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo.

O zagueiro caiu desacordado no gramado devido a um mal súbito e faleceu horas depois no Hospital São Luiz.

Afonso Rossa (Águia de Marabá)

Outra morte recente ocorreu na equipe sub-20 do Águia de Marabá, em maio deste ano. O zagueiro Afonso Rossa sofreu um infarto e veio a falecer no estádio momentos antes de iniciar a partida, válida pela Copa Pará.

O jovem passou mal após o almoço e sofreu uma parada cardíaca já no estádio. A partida foi cancelada.

Antonio Puerta (Sevilla)

Outro falecimento após um jogo de futebol ocorreu com Antonio Puerta, em agosto de 2007. Ele atuava pelo Sevilla, da Espanha, e morreu em decorrência de encefalopatia e por uma falência múltipla dos órgãos proveniente de uma parada cardíaca.

O jogador se sentiu mal durante a partida, válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Ele foi substituído e teve uma parada cardíaca ainda no vestiário. Ele foi rapidamente atendimento pela equipe médica e levado ao hospital, contudo sofreu outras cinco paradas cardiorrespiratórias no caminho, ficou internado três dias e morreu.

Alex Apolinário (Alverca)

Outro brasileiro que faleceu após passar mal em campo foi o meia Alex Apolinário, que atuava pelo Alverca, time da terceira divisão de Portugal.

O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e, após ser atendido no gramado, foi levado em estado grave ao Hospital de Vila Franca de Xira.

Ele ficou em coma induzido e teve mortal cerebral confirmada, em janeiro de 2021, aos 24 anos. Ele era de Ribeirão Preto (SP) e foi revelado pelo Cruzeiro, atuando também no Athletico, até ir para o futebol português, em 2019.

