Pesquisa Quaest confirma empate técnico triplo nas eleições de São Paulo

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira confirma o cenário de um triplo empate na corrida para a Prefeitura de São Paulo, com Guilherme Boulos (Psol) marcando 22% das intenções de voto e Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) com 19% cada, com margem de erro de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo.

Cenário parecido foi apresentado pela pesquisa Datafolha da semana passada, onde Boulos aparecia com 23%, Nunes com 19% e Marçal com 21%, com a mesma margem de erro, configurando um empate entre os três candidatos e marcado a disparada de Marçal, que subiu 7 pontos.

Na pesquisa Qaest, encomendada pela TV Globo, Marçal também disparou em relação ao levantamento anterior, em junho, de 13% para 19%.

O segundo pelotão mostra Datena, que era um dos líderes, com 19%, caindo para 12%, seguido por Tabata Amaral, que subiu de 6% para 8%, também dentro da margem de erro de 3 pontos.

O número de votos indecisos, brancos e nulos continua elevado e ainda têm o poder de virar as eleições. São 8% de indecisos e 7% de brancos e nulos, indicando 15 pontos de flutuação de votos que ainda não têm dono.

Confira os números da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 22% (era 19%)

Pablo Marçal (PRTB): 19% (era 13%)

Ricardo Nunes (MDB): 19% (21%)

Datena (PSDB): 12% (era 19%)

Tabata Amaral (PSB): 8% (6%)

Marina Helena (Novo): 3% (era 4%)

Bebeto Haddad (DC): 2%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Boulos x Marçal

De acordo com a pesquisa, em um eventual segundo turno Boulos e Marçal estariam empatados, ambos com 38% das intenções de voto, com 19% de votos brancos e nulos e 5% de indecisos.

Caso Boulos enfrentasse o atual prefeito Ricardo Nunes no segundo turno a disputa penderia para o emedebista na proporção de 48% das intenções de voto contra 38% do candidato do Psol.