Família do jogador uruguaio Izquierdo deverá ser assistida pela Associação Uruguaia de Futebol

Após a confirmação da morte do jogador de futebol Juan Manuel Izquierdo, ocorrida na noite da última terça-feira (27), a mídia uruguaia passou a divulgar as ações que serão tomadas em relação ao caso. Conforme divulgado pela CNN, que citou o jornal “El País”, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) deverá pagar um valor à família do atleta referente a um seguro previsto no Estatuto do Jogador.

O valor do seguro seria composto pelo pagamento integral do último salário registrado pelo atleta em qualquer tipo de contrato vigente, além disso a família também deve receber o pagamento mensal de um valor médio relativo à antecipação de contrato do jogador pelo período de oito anos, beneficiando a esposa e os filhos de Izquierdo.

Pagamento previsto por lei

Conforme o Estatuto do Jogador da AUF, os seguros serão pagos ao atleta profissional e/ou sua família em decorrência do previsto nos artigos 37, 38 e 41. Tais Artigos fazem referência a possíveis incapacitações definitivas que impeçam o atleta a atuar em serviço da AUF ou das seleções nacionais do Uruguai. Neste caso, para ter direito ao seguro, o atleta deveria estar vinculado e atuando para equipes vinculadas a AUF ou às seleções uruguaias. O valor é destinado, em partes iguais, aos beneficiários do jogador.

Vale lembrar que o salário de um jogador de futebol no Uruguai é relativamente menor do que o pago aos jogadores atuantes no Brasil. No caso do Nacional, os valores giram em torno de 80 mil dólares, chegando a ultrapassar os 100 mil em alguns casos.

Em contrapartida, os jogadores mais bem pagos no Brasil chegam a receber uma média de R$1 milhão por mês.