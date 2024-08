Estes são os 7 estados que vão definir a próxima eleição presidencial entre Kamala Harris e Donald Trump

ARQUIVO - Dia de eleições no estado do Kansas

As próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, que ocorrerão na terça-feira, 5 de novembro, têm vários estados onde, de acordo com a composição da população, sua história política e as últimas pesquisas, o voto está praticamente decidido para Kamala Harris ou Donald Trump.

Pelo mesmo motivo, ninguém ficará surpreso se for anunciado que os 54 votos eleitorais da Califórnia irão para a chapa democrata de Harris-Walz, ou se a fórmula Trump-Vance vencer no Tennessee.

Na lista de estados ‘azuis’, seguros ou muito favoráveis para os Democratas, além da Califórnia, aparecem: Nova York, Nova Jersey, Oregon, Washington, Maryland, Massachusetts e Colorado, entre os mais proeminentes pelos votos eleitorais que possuem.

No caso dos estados ‘vermelhos’, seguros ou muito favoráveis para os republicanos, destacam-se estados como Texas, Flórida, Missouri, Oklahoma, Kentucky, Alabama e Carolina do Sul, para mencionar os mais relevantes.

São necessários 270 votos eleitorais para ser eleito presidente dos Estados Unidos, e neste momento, Harris teria uma base de 226 votos eleitorais e Trump, 219.

Portanto, um relatório da BBC mostra que, de acordo com especialistas, a próxima eleição será decidida por sete ‘estados-pêndulo’:

Arizona (11 votos eleitorais):

Em 2020, Joe Biden se tornou o primeiro democrata a vencer este estado desde a década de 1990. Como é um estado fronteiriço com o México, o debate sobre imigração será crucial para decidir se ele permanecerá ‘azul’ ou voltará para a coluna ‘vermelha’.

Pelo mesmo motivo, Trump tem atacado repetidamente o histórico de imigração de Harris e prometeu realizar “a maior operação de deportação” na história dos Estados Unidos. No entanto, por outro lado, os republicanos têm uma vulnerabilidade aberta em relação ao aborto, o que desencadeou um dos debates mais acalorados no Arizona.

Geórgia (16 votos eleitorais):

Os Democratas poderiam ganhar a Câmara sem a Geórgia, mas para os Republicanos é mais essencial.

Por isso, em 2020, Trump e seus aliados tentaram bloquear a legítima vitória de Biden. Essa suposta interferência eleitoral fez com que o candidato republicano enfrentasse um processo legal, embora o caso não chegasse aos tribunais antes de 5 de novembro.

Um terço da população da Geórgia é afro-americana e, embora parecessem desiludidos com o presidente atual, parecem ter sido motivados por Harris.

Michigan (16 votos eleitorais):

Exceto em 2016, quando votaram em Trump, este estado escolheu candidatos democratas em sete das últimas oito eleições.

No entanto, é considerado um estado oscilante, o que significa que poderia voltar a fazer parte da coluna republicana, devido a ter uma grande população árabe que critica fortemente o apoio de Biden a Israel na Guerra de Gaza. Como resultado, Harris adotou uma postura mais firme contra o governo de Benjamin Netanyahu.

Nevada (6 votos eleitorais):

Eles têm dado seu voto aos Democratas em quatro eleições consecutivas, e a população latina desempenhou um papel fundamental nisso.

Mas quando Biden era o candidato democrata, Trump tinha uma vantagem considerável nas pesquisas, que diminuiu com a aparição de Harris.

Embora Nevada não contribua com um grande número de votos eleitorais, eles podem ser cruciais em uma eleição tão acirrada quanto a esperada para 5 de novembro.

Pensilvânia (19 votos eleitorais):

De todas as batalhas, esta promete ser a mais importante. Em 2020, foi fundamental para dar a vitória a Joe Biden, que tem uma profunda conexão emocional com a cidade operária de Scranton, onde cresceu.

A economia e a inflação terão um papel predominante na Pensilvânia, e nesse aspecto, Trump pode ter uma vantagem sobre Harris. Este estado tem sido um dos mais afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Wisconsin (10 votos eleitorais):

Ele escolheu o candidato presidencial vencedor em 2016 (Trump) e 2020 (Biden), por uma margem de pouco mais de 20.000 votos cada vez.

De acordo com a BBC, em Wisconsin, os candidatos de terceiros partidos poderiam ter um impacto, por isso os democratas lutaram para remover a candidata do Partido Verde, Jill Stein, da cédula eleitoral neste estado e apresentaram uma queixa eleitoral contra Cornel West, um acadêmico de esquerda. Tanto Stein quanto West foram confirmados na cédula por diferentes instâncias legais.

Wisconsin é tão importante que a Convenção Nacional Republicana foi realizada em Milwaukee e durante a Convenção Nacional Democrata, Harris viajou para realizar um grande evento político no mesmo local onde Trump foi oficialmente indicado como candidato.

Carolina do Norte (16 votos eleitorais)

Alguns analistas dizem que existem apenas seis estados decisivos, e que a Carolina do Norte favorece os Republicanos. Isso também foi relatado pelo Metro World News com base em um estudo interativo do The Economist.

Mas as últimas pesquisas mostraram um ressurgimento dos Democratas graças a Kamala Harris. Talvez seja por isso que Trump escolheu este estado para realizar seu primeiro evento político ao ar livre desde a tentativa de assassinato em sua vida em julho.

Por sua vez, os democratas deram um lugar de destaque ao governador Roy Cooper na última noite da Convenção Nacional.