Recorde de frio em SP: Parelheiros registrou madrugada de -1,7º C

A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano, com os termômetros marcando uma temperatura média de 4,7º C, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo.

Essa temperatura média, porém, não deixa claro exatamente o que os paulistanos enfrentaram nos diversos distritos da cidade. Em Parelheiros-Marsilac, por exemplo, foi registrada a menor temperatura absoluta, com os termômetros marcando -1,7º C, outro recorde. Na zona leste da cidade, Itaquera teve uma madrugada com mínima de 3º C.

O dia amanheceu com sol e poucas nuvens na Capital e forte sensação térmica de frio. A temperatura máxima do dia não deve superar os 18º C e a umidade relativa do ar deve se manter em torno dos 40%.

A partir de quinta-feira, a frente fria perde força na região sudeste e a temperatura começa a subir nos próximos dias. No sábado e domingo as máximas já devem atingir temperaturas entre 25 e 29º C.

CIDADES DE SC TÊM TEMPERATURA ABAIXO DE ZERO

Pelo menos 20 cidades da região serrana de Santa Catarina tiveram madrugadas com temperaturas abaixo de zero nesta terça-feira, como Urupema, onde foi registrada a menor temperatura do país, com a mínima de -4,63º C. A cidade vizinha, de Bom Jardim da Serra, registrou -4,36º C.

Nestas cidades, houve queda de geada e em alguns lugares as árvores congelaram em função do frio e da alta umidade do ar.