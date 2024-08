Feminicídio: homem mata a mulher a tiros na frente da filha e depois exibe o crime nas redes sociais

Um crime brutal foi registrado na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, Vinícius Expedito da Silva, de 25 anos, matou a esposa, Yasmin Araújo Castro e Silva, de 23, na frente da filha do casal, de 4 anos, e depois ainda exibiu o feminicídio em postagem nas redes sociais. O homem tentou cometer suicídio na sequência, mas foi socorrido e é mantido sob custódia em um hospital.

O caso aconteceu no último domingo (25), na Rua Maria Andrade Ramos, no Bairro Jardim Vitória. Segundo a PM, uma equipe fazia um patrulhamento na região, quando foi informada sobre um vídeo que circulava nas redes sociais mostrando o momento em que Yasmin levava um tiro no rosto. Mesmo com a vítima caída no chão, o autor aparecia atirando mais uma vez. Na legenda da publicação, ele escreveu: “Fui traído”.

Minutos depois, a corporação foi avisada sobre disparos de arma de fogo e seguiram ao local. Lá, ouviram mais barulho de tiros e uma criança chorando muito. Os agentes entraram na residência, quando encontraram Yasmin já morta, com ferimentos no rosto e na cabeça.

Vinícius, que é conhecido na cidade como “Galo Cego”, estava sentado ao lado do corpo da esposa, segurando uma pistola calibre .380. Os policiais pediram para que ele largasse a arma, mas ele não obedecia. Ao ser rendido, o homem confirmou que tinha atirado na companheira e os agentes perceberam que ele também apresentava ferimentos a bala na região do abdômen.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que Yasmin já estava sem vida. Já Vinícius foi socorrido e levado ao Hospital Regional Antônio Dias. Ele passou por cirurgias e permanece internado, sendo que é mantido sob escolta policial.

A filha do casal foi encontrada em um quarto, sem ferimentos, e foi resgatada. Ela foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de tentativa de suicídio na Delegacia de Patos de Minas, que aguarda os laudos necropsiais do corpo de Yasmin feitos pelo Instituto Médico Legal (IML).