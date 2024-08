Falha em rede de energia prejudica circulação de trens na Linha 12-Safira da CPTM; Paese é acionado

Uma falha na rede de energia prejudicou a circulação dos trens na Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo, desde a madrugada desta terça-feira (27). O sistema operou de forma parcial, sendo que os veículos não circulavam entre as estações Brás e Tatuapé. Os ônibus do Paese foram acionados para auxiliar os passageiros neste trecho, mas a CPTM informou que a situação começou a ser normalizada por volta das 7h10.

De acordo com a CPTM, o problema começou por volta das 4h50 perto da Estação Brás. Técnicos trabalham desde então para resolver a situação, mas uma das plataformas segue sem operação.

“Os trens da Linha 12-Safira da CPTM não estão circulando entre as estações Tatuapé e Brás, desde o início da operação comercial desta terça-feira (27/08), devido a uma falha da rede aérea de energia na região do Brás. Ônibus do sistema Paese foram acionados para atender os passageiros no trecho, que tem como alternativas as linhas 11-Coral e a 3-Vermelha do Metrô. As equipes de manutenção estão atuando para normalizar a circulação o mais rápido possível e a CPTM pede desculpas pelos transtornos causados aos passageiros”, informou a companhia.

Por volta das 7h10, a CPTM informou que os trens voltaram a circular em via única no trecho. Apesar disso, os reflexos ainda eram sentidos nas estações.

Enquanto isso, os passageiros tinham como alternativa as linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô. Esta última, no entanto, opera com velocidade reduzida na região da Estação Barra Funda.