Conclusões da investigação sobre o iate que afundou na Sicília: capitão é o principal acusado

As autoridades italianas estão investigando o capitão do iate que afundou na costa da Sicília no meio de uma tempestade na semana passada. O incidente resultou na morte de sete pessoas, incluindo o magnata britânico Mike Lynch.

A tragédia ressoou em todo o mundo devido à morte do empresário, pois ele estava de férias com a família e amigos após um longo processo legal do qual foi absolvido. Hannah Lynch, de dezoito anos, morreu junto com seu pai, enquanto sua esposa Angela Bacares sobreviveu.

Chaves para investigação

James Cutfield, um cidadão neozelandês de 51 anos, era o capitão do iate e é o principal suspeito de acordo com as autoridades. Cutfield "está sendo investigado por possível assassinato em segundo grau e naufrágio", informa a AP.

No entanto, de acordo com as leis italianas, estar sob investigação não implica ser culpado, nem significa ter acusações criminais.

"Para mim, é provável que tenham sido cometidos crimes, que se trate de um caso de homicídio culposo, mas só poderemos estabelecê-lo se nos derem tempo para investigar", acrescentou.

O foco principal da investigação gira em torno de saber se o tromba d'água atingiu o mastro de alumínio de 75 metros (246 pés) e fez o navio virar.

Tripulação sobrevivente

Toda a tripulação sobreviveu, exceto o chef. Segundo as autoridades, os corpos estavam do mesmo lado do barco (lado esquerdo e perto da superfície).

O vice-promotor Raffaele Cammarano indicou que os passageiros provavelmente estavam dormindo e que a investigação determinaria se foram alertados por alguém.

Os sete indivíduos falecidos foram: Mike Lynch; sua filha Hannah Lynch; Christopher Morvillo, um dos advogados americanos de Lynch, e sua esposa, Neda; Jonathan Bloomer, presidente da subsidiária de banco de investimento em Londres da Morgan Stanley, e sua esposa, Judy; e Recaldo Thomas, o chef do iate.