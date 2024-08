Processando Ret, Cabelinho e Maneirinho, veja como traficante que está preso descobriu que músicos estavam utilizando sua voz

Alexander de Jesus Carlos, mais conhecido como ‘Choque’, está processando os músicos Filipe Ret, MC Cabelinho e MC Maneirinho, que utilizaram sua voz em uma música sem a sua autorização.

Um dos advogados do traficante afirma que seu cliente ficou “surpreso” a saber da canção ‘7 meiota’, lançada em 2022.

De acordo com o site ‘Extra’, o detendo chegou a fazer um acordo extrajudicial com Ret, que teria pagado os lucros de sua porcentagem dos fonogramas. Mas ele ainda processa os três cantores, pedindo o valor de R$ 500 mil por danos morais.

“Ele foi informado sobre a música e não a conhecia até ouvi-la em um aparelho de TV na cadeia”, diz o advogado José Samuel Lima André.

Choque, que já comandou a venda de drogas na Favela de Manguinhos e no Morro do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, está detido em Bangu 3, na zona oeste.

O trecho em questão inserido na música pelos rappers é a declaração do traficante durante uma antiga reportagem. O advogado ainda afirma que os três responsáveis pela canção foram procurados para um extrajudicial, mas somente Filipe Ret acabou aceitando, em abril deste ano.

No processo consta que Ret, que recebe 10% dos fonogramas da música, deve dividir metade dos ganhos com o traficante “como forma de retratação”, além de pagar um valor referente que ganhou desde o lançamento da música.

Tanto Ret como a Som Livre, gravadora responsável pelo lançamento, disseram que não iriam se manifestar sobre o caso.

Os advogados de Choque disseram que ocorreram à Justiça pois não conseguiram contato com Maneirinho e Cabelinho.

“Em uma análise técnica, vimos que ele tem direitos por conta do uso de sua voz de forma indevida, sem autorização. Buscamos contato com as gravadoras dos cantores, os representantes de Filipe Ret retornaram e fizemos um acordo extrajudicial. Faltaram os outros”, explicou o advogado.