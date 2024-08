Defesa Civil afirma que incêndios em SP foram provocados e PF investiga ações criminosas

Durante uma entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, dia 26 de agosto, o Secretário Nacional de Proteção e da Defesa Civil, Wolnei Wolff, afirmou que 99.99% dos incêndios registrados no estado de São Paulo durante o final de semana foram provocados por ação humana. Conforme publicado pelo portal Metrópoles, o secretário ainda afirmou que as ações, consideradas criminosas, serão apuradas pela Polícia Federal.

Na última sexta-feira, dia 23 de agosto, diversos focos de incêndio foram registrados em vários municípios do interior de São Paulo. Segundo Raoni Rajão, representante do Departamento de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente, a situação em questão foi vista com certo estranhamento pelas autoridades. No entanto, ele informa que ainda não é possível indicar se foi, ou não, um ato organizado.

As autoridades foram surpreendidas pela quantidade de incêndios registrados uma vez que não ocorreram em decorrência de eventos específicos que justificassem sua ocorrência, como tempestades com raios ou até mesmo problemas envolvendo as redes elétricas da região. O fogo foi impulsionado pelos fortes ventos que atingiram o interior do estado, piorando ainda mais a situação causada.

Ação criminosa

Uma série de investigações sobre as origens e causas dos incêndios registrados ao longo dos últimos dias está sendo realizada pela Polícia Federal, que revelou ter aberto ao menos 31 inquéritos a nível nacional. Destes, dois são na região de São Paulo.

Vale lembrar que, em coletiva anterior realizada na manhã de hoje (26) pelo Governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi mencionada a identificação de incêndios criminosos e confirmada a prisão de três suspeitos em flagrante. As prisões aconteceram nas cidades de São José do Rio Preto, Batatais e Porto Ferreira. Apesar disso, o governador reforça não acreditar em uma ação coordenada por parte dos criminosos, mas reforça que as investigações serão aprofundadas para compreender as motivações.