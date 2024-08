Mega-Sena sai para dois sortudos do Rio de Janeiro

Dois apostadores da cidade do Rio de Janeiro vão dividir o prêmio de mais de R$ 28 milhões sorteados neste sábado para a Mega-Sena pela Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os ganhadores do concurso 2766 vão levar para casa, cada um, a bolada de R$ 14.946.866,27.

Os números sorteados foram 09-10-34-36-38-44

Também foram premiadas no sorteio deste sábado 54 apostas que acertaram cinco números, cada uma com R$ 58.627,43. Entre as aposta que fizeram a quadra, 4.329 no total, todos ganharam R$ 1.044,74,

NOVO SORTEIO

A Mega-Sena retoma seu sorteio na próxima terça-feira, quando o apostador que acertar as seis dezenas pode levar para casa R$ 3,5 milhões.

As apostas devem ser feitas até 19h do dia do sorteio nos aplicativos ou casas lotéricas.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no Facebook e no Youtube.