Respiradouro e escotilhas abertas: as causas que teriam afundado o iate onde estava o magnata Mike Lynch

A história do naufrágio do iate de luxo do magnata Mike Lynch nos lembrou mais uma vez de quão perigoso o mar pode ser. Há mais de um ano, o mundo ficou chocado com a notícia do submarino ‘Titan’, da empresa OceanGate, que implodiu durante uma excursão ao Titanic no fundo do mar, ceifando cinco vidas. Agora, o Bayesian é o protagonista da tragédia mais recente de um navio no mar.

ANÚNCIO

A cidade siciliana de Porticello (Itália) testemunhou a catástrofe quando, em frente às suas costas, o veleiro afundou a uma profundidade de mais de 50 metros.

A embarcação, chamada Bayesian, ceifou as vidas de sete pessoas com seu naufrágio, incluindo o bilionário e sua filha de 18 anos, Hannah, enquanto quinze passageiros sobreviveram.

Até agora, seis corpos foram recuperados, incluindo o de Mike Lynch. Sua filha Hannah ainda está desaparecida.

Quais são as teorias sobre o naufrágio do luxuoso iate?

De acordo com um relatório da BBC, a Bayesian teria sido atingida por um tromba d’água, que é um tornado sobre a água, e essa seria a principal causa de seu naufrágio.

Assim como os tornados, a maioria dos trombas d'água tem uma curta duração. Além disso, geralmente são colunas de ar muito estreitas que não são detectadas por radares, o que torna raro que sua presença seja relatada aos pilotos de barco.

Outros barcos ao redor, que também são menores do que este iate de luxo de 56 metros de comprimento, foram capazes de sobreviver ao ataque.

ANÚNCIO

Mas outros fatores também teriam entrado em jogo. Sam Jefferson, editor da revista de navegação Sailing Today, teoriza que é provável que a tripulação do iate tenha deixado as portas e escotilhas abertas para permitir a circulação de ar enquanto descansavam. No dia anterior, foram registradas temperaturas acima de 33 graus Celsius (91° Fahrenheit).

"Imagino que todas as portas estavam abertas porque estava quente, então havia espaços abertos suficientes que permitiram que o barco se enchesse de água muito rapidamente", disse Jefferson à BBC.

Isso teria feito o iate tombar para um lado, e o mastro de 76 metros, o mais alto do mundo construído em alumínio, também está sendo investigado como um fator.

Qual era o iate luxuoso do magnata Mike Lynch que afundou na costa da Itália?

O Bayesian era um iate luxuoso que até ganhou vários prêmios de design, além do seu mastro alto. Tinha capacidade para doze passageiros e dez tripulantes, totalizando 22 pessoas que faziam parte desta jornada trágica.

O navio foi construído na Toscana, Itália, pela Perini Navi e foi avaliado em cerca de 18 milhões de euros, conforme relatado pela mídia com fontes de vários corretores especializados em iates de grande porte.

De acordo com informações da CNN, seu interior luxuoso foi projetado em estilo japonês por Rémi Tessier, e os materiais para a estrutura e os designs interiores eram ébano, couro, teca, sicômoro e abeto. Foi concluído e entregue ao proprietário em 2008 e, em seguida, passou por uma reforma em 2020. Tinha seis suítes e estava equipado com motores a diesel MTU.