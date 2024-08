Lei permite condução de cinco tipos de veículos sem CNH; saiba quais são os modelos que se enquadram

Saiba quais veículos dispensam obrigatoriedade da CNH, segundo resolução do Contran

Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que está em vigor desde junho de 2023, regulamenta o trânsito de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos em vias públicas. Segundo a medida, cinco modelos podem ser conduzidos sem a obrigatoriedade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), porém, eles deverão estar devidamente devidamente registrados e licenciados (veja os modelos abaixo).

A Resolução CONTRAN Nº 996 estabelece que as bicicletas elétricas, que possuem um motor auxiliar de até 1000 W e que só funcionam quando o ciclista pedala, se enquadram nessa dispensa da CNH. O mesmo ocorre com os equipamentos de mobilidade com potência limitada e velocidade máxima de até 32 km/h.

Veja abaixo a especificação dos veículos, segundo a resolução:

Ciclomotor: são os veículos de duas ou três rodas equipados com um motor que não excede a capacidade máxima de 50 cm³, e sua velocidade máxima é limitada a 50 km/h. Esses meios de transportes são amplamente utilizados para locomoção urbana e deslocamentos de curta distância;

Bicicleta: veículos movidos exclusivamente pela força humana, equipados com duas rodas e não se assemelha a motocicletas, motonetas ou ciclomotores, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB);

Equipamentos de mobilidade individual autopropelidos: patinetes, skates e monociclos que possuem um motor para sua propulsão.

Lista de veículos que não precisam de CNH

Assim, segundo a resolução, os seguintes modelos de veículos podem ser conduzidos por quem não possui a CNH. Contudo, o Contran ressalta na lei que os condutores terão de seguir as regras de trânsito e utilizar os equipamentos de segurança, seguindo as regras dos fabricantes.