VÍDEOS: Ventania arrasta banhistas contra pedras no mar de Copacabana; ao menos 100 foram atendidos

Ventania arrasta banhistas contra as pedras em Copacabana, no RJ; ao menos 100 pessoas foram atendidas pelos bombeiros

Vídeos que circulam nas redes sociais mostra quando banhistas e pessoas que praticavam stand-up paddle nas proximidades do Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foram arrastadas por uma ventania e jogadas contra pedras, na manhã desta sexta-feira (23). Elas precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros e militares do Exército, sendo que ao menos 100 receberam atendimento.

ANÚNCIO

O mar estava agitado, com ondas fortes, e rajadas de vento que chegavam a 70 km/h, quando os banhistas precisaram ser resgatados (assista abaixo).

Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar de 100 pessoas receberam atendimento, sete delas sofreram lesões mais sérias e precisaram ser levadas para avaliação médica.

Alguns praticantes dos praticantes de stand-up paddle abandonaram suas pranchas e tentaram subir nas pedras do Forte de Copacabana, quando sofreram escoriações leves pelo corpo.

Para a operação de resgate, as equipes de socorro contaram com apoio dos guarda-vidas e dos operadores de embarcações. Eles utilizaram motos aquáticas para retirar as vítimas do mar.

Mudança no tempo

As fortes rajadas de vento indicam a mudança no tempo prevista para o fim de semana no Rio de Janeiro. Após uma onda de calor, a chegada de uma frente fria deve derrubar as temperaturas entre a noite desta sexta-feira e o próximo domingo (25).

No sábado (24), os termômetros devem ficar entre 20º C e 28ºC. Já no domingo, a mínima será de 16ºC e a máxima não passa dos 24ºC.