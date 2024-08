VÍDEO: Mulher é esfaqueada e morta por ex-marido na frente do filho na Grande SP; imagens são fortes

Empresário Edson Silva de Souza, de 38 anos, foi preso horas depois de matar a ex-mulher com 11 facadas, em Jandira, na Grande São Paulo

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vendedora Maria Aparecida Alves da Silva, de 35 anos, foi esfaqueada e morta pelo ex-marido, o empresário Edson Silva de Souza, de 38, em Jandira, na Grande São Paulo. O vídeo mostra que a vítima estava acompanhada por um dos seus cinco filhos quando foi atacada. A vítima foi socorrida, mas não resistiu. Já o autor do crime fugiu, mas foi preso horas depois pelo feminicídio.

O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (22). A vítima foi abordada pelo ex-marido no momento em que chegava em casa, no bairro Parque Santa Teresa, acompanhada do filho de 18 anos.

As imagens mostram quando o empresário passou a atacar Maria Aparecida com socos e tapas e a derrubou no chão. O filho tentou intervir e ajudar a mãe, mas viu que Edson segurava uma faca e saiu correndo para buscar ajuda. Foi quando o homem esfaqueou a mulher pelo menos 11 vezes e depois fugiu.

A vendedora foi socorrida por familiares e levada ao Pronto-Socorro de Barueri, também na Grande São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Já o empresário passou a ser procurado pela polícia e foi encontrado horas depois e preso pelo feminicídio. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relacionamento conturbado e ameaças

Familiares contaram à polícia que Maria Aparecida conheceu Edson em um presídio, enquanto ela ia visitar um irmão que estava detido. Eles ficaram juntos por quase 10 anos, sendo que a mulher teve três filhos com o homem. Ela já tinha outros dois de uma relação anterior.

Ao longo dos anos, o relacionamento foi marcado por agressões e ameaças, e a vendedora já tinha falado que pretendia se separar do empresário. Em fevereiro passado ela concretizou o plano e terminou com Edson, mas o homem não aceitava o rompimento.

Os relatos apontam que o empresário passou a perseguir Maria Aparecida, enviando mensagens ameaçadoras, mas se aproveitava do fato de morar com os filhos para se aproximar da ex-mulher.