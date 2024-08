São Paulo se despede do calor nesta sexta-feira; final de semana terá chuva e frio intenso

O paulistano se despede nesta sexta-feira do veranico com mais um dia de calor intenso, com temperatura máxima prevista em 33 graus e umidade relativa do ar abaixo dos 22%. Amanhã chega a São Paulo uma frente fria que já está cruzando o sul do país e deve trazer muita chuva nos próximos dias e temperaturas bem mais baixas do que as registradas nos últimos dias.

ANÚNCIO

No sábado, os termômetros já caem para máximas de 24º C, mas no domingo a temperatura cai até 10 graus em relação ao dia anterior e durante a tarde os termômetros devem chegar a 14º C. No sábado deve chover somente no final do dia e à noite, mas no domingo chove o dia todo.

O frio permanece em São Paulo pelo menos até terça-feira, com madrugadas marcando entre 7 e 8 graus. A partir de quarta-feira o tempo volta a esquentar gradativamente.

NEVE EM SANTA CATARINA

De acordo com os meteorologistas, a entrada da massa de ar polar pode levar neve para as cidades mais altas da Serra Catarinense entre a madrugada e a manhã de domingo. O aumento da umidade do ar e o frio intenso devem devolver as características do inverno para as cidades de São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom jardim da Serra.

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a meteorologia prevê mínimas entre 5 e 9 º C e máximas de 14 a 17º C no domingo e início da próxima semana.