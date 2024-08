Resultado da Lotofácil 3189: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O concurso 3189 da Lotofácil sorteia nesta sexta-feira (23) um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira:

02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

2 ganhadores

Duas apostas dividiram o prêmio desta quinta-feira da Lotofácil. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Arapongas, no Paraná, e em Brasília, no Distrito Federal. Cada um dos ganhadores levou para casa R$ 624.977,43.

Trezentos e trinta e cinco apostas acertaram 14 números e cada uma delas faturou R$ 1.117,64. Na faixa dos 13 acertos, 9.013 apostas ganharam da loteria R$ 30.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.